Путин раскрыл колоссальный шаг, который предстоит России

России предстоит сделать колоссальный шаг вперед, запустить новый этап технологического развития.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени», передает пресс-служба Кремля.

«Именно с участием талантливых, увлеченных людей нам предстоит сделать колоссальный шаг вперед, а фактически запустить новый этап технологического развития», — заявил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что озвученный шаг должен в полном смысле слова стать новым временем для России.

Форум проводится по поручению президента с 2020 года. Его цель — выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны.

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20 июня Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что правительство должно готовить ежегодный доклад о технологическом развитии России. Глава государства отметил, что правительство будет держать на личном контроле внедрение новых технологий по своим сферам ответственности.