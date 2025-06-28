В Чечне сообщили о встрече Путина с Адамом Кадыровым

Президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни, секретарем Совета Безопасности ЧР, начальником отдела обеспечения безопасности Адамом Кадыровым. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

По его словам, Путин встретился с Кадыровым в Москве. Президент заметил, что «несмотря на сравнительно небольшой жизненный путь, он уже проявил себя как ответственный, инициативный и надёжный руководитель с твёрдым характером, внутренней дисциплиной и искренней преданностью своему народу».

Владимир Путин также лично поздравил Адама Кадырова с предстоящим бракосочетанием, пожелав ему семейного счасться и дальнейших успехов.

27 июня стало известно, что несовершеннолетний Адам Кадыров женится. Как выяснилось, праздник пройдет в родительском доме семьи. Невесту зовут Медни, она из родного села Кадыровых. Другие подробности не приводятся.