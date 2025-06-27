Путин поставил Запад на место

Игра в одни ворота с Западом закончилась. Об этом на пресс-конференции после заседания Высшего евразийского экономического союза заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что РФ применила вооруженные силы, чтобы положить конец «войне на Донбассе», и признала независимость Донецкой и Луганской народных республик «в строгом соответствии с уставом ООН», однако на это «никто не обращает внимание».

Путин рассказал, как НАТО «кинуло» Россию

«Почему, что произошло? Как это случилось? В чем их вина? Как будто они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет, эта игра в одни ворота закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные, пусть увеличивают, но это тоже говорит об их агрессивности», — добавил Путин.

По его словам, милитаристский угар Запада основан на тезисе об «агрессивности» России, но все «ровно наоборот». Президент РФ назвал действия западных стран «нелогичными».