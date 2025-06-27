Путин выступил с призывом к молодежи

Важно, чтобы молодежь знала правду о подвиге своих предков в годы Второй мировой войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии, пишет ТАСС.

«В нынешнем году в России и Белоруссии широко отмечается 80-летие Великой Победы. Очень важно, чтобы молодые поколения знали правду о бессмертном подвиге своих отцов, дедов и прадедов», — подчеркнул глава государства.

До этого Путин заявил, что вера в Отечество и традиционные ценности легли в основу победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Президент отметил, что это духовно и морально поддерживало советских бойцов.

10 июня глава государства заявил, что Россия должна жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Он подчеркнул, что, сражаясь за свободу, народ РФ показал вдохновляющий пример единения и патриотизма.

Президент обратил внимание на важность продолжения системной работы по историческому просвещению молодежи и борьбе с фальсификацией истории.