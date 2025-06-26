Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сказал, что Владимир Зеленский стал изгоем для западных стран. Такой вывод, по словам Рогова, можно сделать по итогам саммита НАТО, сообщает РИА "Новости".

Российский политик заявил, что изменившееся отношение стало причиной паники как у самого Зеленского, так и у его окружения.

В МИД России оценили итоги саммита НАТО

Зеленскому дали понять, что Украину не ждут в НАТО, сказал Рогов.