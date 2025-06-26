Председатель Курской облдумы покидает пост

Председатель Курской областной думы VII созыва Юрий Амерев покидает пост по собственному желанию, его заявление рассмотрят на внеочередном заседании. Об этом сообщили в Telegram-канале облдумы.

"Председатель Курской областной думы Юрий Амерев подал заявление о сложении полномочий председателя Курской областной думы VII созыва по собственному желанию. Им подписано распоряжение о рассмотрении данного заявления на внеочередном заседании Курской областной думы", - говорится в сообщении.

Амерев с 2021 года является депутатом облдумы VII созыва по одномандатному избирательному округу № 12, депутатом думы на постоянной профессиональной основе, председателем Курской областной думы VII созыва, а также членом постоянных комитетов по законодательству, местному самоуправлению и межпарламентским связям, бюджету, налогам и экономическому развитию.