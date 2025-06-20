Путина захотели сделать героем мультфильма

Идея сделать президента России Владимира Путина героем мультфильма «Простоквашино» была придумана спонтанно в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). О такой задумке рассказала в беседе с ТАСС председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
«Исполнительный вице-президент M derna Corporation Майкл Джазира из Индонезии отметил, что российский президент и мультфильмы очень популярны в мире», — объяснила представитель «Союзмультфильма».
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В ответ она заявила, что компания будет рада нарисовать российского лидера в мультидеревне.