Получено приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на саммит "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Марата Бердыева.

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Решение по этому вопросу будет приниматься самим президентом.

"На прошлой неделе мы получили официальное приглашение. Это обращение главы государства - президента ЮАР - к своим коллегам. Оно носит циркулярный характер и соответствует той процедуре, которая в "двадцатке" имеется. Разумеется, решение по этому поводу будет приниматься непосредственно главой российского государства Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал он.

Прошлый саммит "Двадцатки" прошел в Бразилии (Рио-де-Жанейро) в 2024 году. Итоги G20 тогда в МИД России сочли позитивными. Между тем в ведомстве отметили, что представители Запада в "Большой двадцатке" попытались украинизировать повестку саммита.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7, который проходил в Канаде, выглядел подавленным. Глава Киевского режима досрочно покинул саммит.