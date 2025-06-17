Медведев сравнил G7 с «мертвым клубом»

«Большая семерка» (G7) давно мертва как формат. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, свой комментарий он разместил в X (бывший Twitter).

Бывший президент России также сравнил G7 c зомби. Медведев также сыронизировал над лидером Франции Эммануэлем Макроном. «Трамп на G7 указал на место европейским шавкам во главе с Микроном», — написал политик.

Американского президента Дональда Трампа Медведев похвалил.

«Отчитал за исключение РФ, отказался обсуждать санкции и уехал», — пояснил зампред Совбеза.

Свой пост в X Медведев оставил на английском языке.