Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом в своем Telegram-канале сообщило посольство России в Пхеньяне.

© Telegram-канал « Посольство России в КНДР»

«Сергей Шойгу был принят Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы (...) состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове», — говорится в публикации.

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы сотрудничества в различных областях, а сама встреча прошла «в обстановке товарищеского взаимопонимания». В посольстве сообщили, что после ее окончания Шойгу вылетел в Россию.

Ранее стало известно, что Шойгу прилетел в Пхеньян по поручению президента России Владимира Путина.