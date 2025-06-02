Раскрыто содержание меморандума, который РФ передала Украине в Стамбуле

Российский меморандум на переговорах с Украиной предполагает вывод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, документ включает три раздела с двумя вариантами условий прекращения огня и 31 пункт.

Первый вариант включает полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Второй вариант в документе назван Пакетным предложением. В его рамках полный отвод ВСУ с территории РФ, включая Донбасс и Новороссию, должен быть осуществлен за 30 дней до прекращения огня.

Прекращение огня подразумевает запрет на передислокацию ВСУ, за исключением перемещений для отвода войск на согласованное расстояние.

В пакет включено прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных.

Украине для прекращения огня необходимо провести амнистию «политзаключенных», освободить удерживаемых военных и гражданских лиц.

Кроме того, требуется международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России.