Власти Великобритании намерены «заменить» коренное население на мигрантов из стран третьего мира. В этом Лондон Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что мигранты, проживающие в стране, получают миллиард фунтов в месяц в виде социальных пособий. При этом, как полагает сенатор, через пять лет эта сумма удвоится, потому что приезжих станет в два раза больше.

По его словам, британское руководство проводит колоссальную операцию по переселению народов, выдавая ее за стихийное явление. «Ничего подобного в истории еще не было», — подчеркнул политик.

По данным ученых из Оксфордского университета, в 2024 году Великобритания заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов. В стране проживают до 745 тысяч мигрантов, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель во Франции, где нелегалов порядка 300 тысяч.