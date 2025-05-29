Президент России Владимир Путин назвал «райское место» на Земле. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Во время встречи с многодетными семьями Путин заявил, что таким местом является Крым. По его словам, это место обладает особенным и полезным для здоровья воздухом, поэтому Крым «даже среди райских мест занимает особое положение».

«В целом в Крыму, и на южном берегу особенно, это имеет чрезвычайно важное значение, оказывает очень хорошее воздействие на здоровье людей. Испокон веков люди туда ездили на оздоровление. И особенно это связано было с теми, у кого есть какие-то проблемы с легкими», — заявил он.

Ранее Путин назвал рождение детей смыслом жизни.