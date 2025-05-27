Президент России Владимир Путин поделился воспоминанием об отце. Историю из детства он рассказал на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей», передает ТАСС.

По его словам, в детстве он помогал своему отцу, который приобщал его к труду, сажать картофель.

«Я в свое время тоже с родителями [это делал], отец меня приобщал к этому делу. Ну, не простая это работа — сажать эту картошку, потом полоть», — поделился глава государства.

Ранее Путин передал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что весь урожай картошки отправили в Россию.