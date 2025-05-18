Путин назвал необходимые для России результаты СВО

Россия считает нужным для себя результатом спецоперации на Украине долгосрочный мир, обеспечение своей безопасности и защиту интересов русскоязычных украинцев. Это отметил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным президент РФ Владимир Путин.

Президент заверил, что у России достаточно сил, чтобы завершить СВО с нужным для себя итогом.

"Этот результат - это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства", - указал он.

Глава государства перечислил и "обеспечение интересов наших людей на тех территориях".