Медведев: РФ не занимается терроризмом

Россия в отличие от киевского режима не занимается террористическими атаками, а потому не станет наносить удары по приехавшим на Украину лидерам стран ЕС. Это отметил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, напомнив об угрозах Киева параду 9 мая в Москве.

Медведев задался вопросом, что делали бы в Киеве, если бы Москва заявила, что "не может больше "гарантировать безопасность пребывания" европейских лидеров, которые прибыли сегодня" в украинскую столицу.

"Не дергайся, крыса, - обратился зампред СБ РФ к киевскому руководству. - Наша армия в отличие от бандеровских ублюдков не занимается терроризмом".

Одновременно Медведев предложил Владимиру Зеленскому вспомнить, что тот "нес про парад Победы в Москве".