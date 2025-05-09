Путин заявил Фицо, что знает о его сложностях с прилетом в Москву

Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Словакии Роберта Фицо за приезд в Москву.
Об этом он сказал в ходе встречи с премьером Словакии в Кремле.
«Мы безусловно ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне... Знаю о сложностях, возникших с прилётом в Москву», — отметил Путин.
8 мая Фицо прибыл в российскую столицу.
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Агентство Reuters писало, что он был вынужден лететь «окольным путём». Литва и другие страны Прибалтики запретили пролёт над своим воздушным пространством для его самолёта.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о возмущении приездом Фицо в Москву на 80-летие Победы.