Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за его визит в Москву и отметил содержательный характер бесед с китайским лидером.

"Спасибо большое, спасибо за ваш визит. У вас еще целый день работы здесь предстоит. Очень содержательные беседы у нас были. Всего самого доброго, с праздником еще раз", - обратился президент России к Си Цзиньпину, провожая его после приема, который Путин дал от своего имени в честь глав делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы.

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В четверг Путин и Си Цзиньпин провели масштабную встречу в рамках визита председателя КНР в Россию. Состоялись переговоры в широком и узком составах, лидеры также подписали два совместных заявления и ряд межправительственных и межведомственных документов. Кроме того, делегации провели официальный ланч, после которого Путин и Си Цзиньпин пообщались тет-а-тет за чаем.