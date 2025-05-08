Путин раскрыл содержание подписанного с Си Цзиньпином документа

Главным вопросом в документе, который был подписан по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином является защита памяти о победе над немецким нацизмом и японским милитаризмом, а также борьба с попытками их возродить. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

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«Главным итоговым документом станет совместное заявление на высшем уровне, лейтмотивом которого является 80-летие Великой Победы и живая связь времен, причем (...) в контексте противодействия попыткам возрождения нацизма и милитаризма, пересмотра итогов Второй мировой войны», — указал глава государства.

Путин также подчеркнул, что помимо этого текста, будет подписан еще целый пакет документов по вопросам развития двусторонних отношений России и Китая.

Путин и Си Цзиньпин завершили переговоры в расширенном составе

Ранее Путин заявил, что отношения России и Китая достигли наивысшего расцвета за всю свою историю. Он подчеркнул, что контакты Москвы и Пекина не зависят от международной обстановки или ситуации внутри двух государств.