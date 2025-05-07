Си Цзиньпин прилетел в Москву

Самолет председателя КНР Си Цзиньпина приземлился в аэропорту Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Си Цзиньпин прибыл в аэропорт «Внуково-2» в районе 18:00 по московскому времени.

Планируется, что председатель КНР пробудет в РФ до 10 мая, он примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут встречу, на которой обсудят основные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран и подпишут ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов.