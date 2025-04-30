Песков анонсировал фильм про Путина
Скоро выйдет телевизионный фильм про президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые".
Один из участников форума спросил, какой Путин в жизни. Песков напомнил, что 25 лет назад Путин был избран президентом.
"И совсем скоро на телеканале "Россия" выйдет фильм про Путина, про то, как он 25 лет руководит нашей страной", - объявил он. "Посмотрите этот фильм, работали очень талантливые люди и они как раз пытались этим фильмом ответить на ваш вопрос", - пояснил Песков. "Путин - это президент нашей страны и нам с вами повезло, что он президент нашей страны", - заключил он.