Песков анонсировал фильм про Путина

Скоро выйдет телевизионный фильм про президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Один из участников форума спросил, какой Путин в жизни. Песков напомнил, что 25 лет назад Путин был избран президентом.