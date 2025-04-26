Медведев выступит с лекцией об «опасном мире»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступит 29 апреля с лекцией «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» в рамках просветительского марафона «Знание. Первые». Об этом сообщает пресс-служба общества.

Мероприятие, организованное Российским обществом «Знание», приурочено к 80-летию Великой Победы.

Лекция пройдет на центральной площадке марафона в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Медведев раскроет, как события Великой Отечественной войны повлияли на современные геополитические процессы и глобальное будущее, а также обсудит с участниками причины современных конфликтов и пути их разрешения. Самые активные слушатели смогут задать вопросы спикеру.

Марафон «Знание. Первые» пройдет с 28 по 30 апреля на 11 площадках по всей России. Центральная площадка в Музее Победы примет более 25 тысяч участников. Всего запланировано свыше 130 выступлений экспертов. В первый день программа охватит все федеральные округа страны, объединив молодежь и лекторов в дискуссиях о историческом наследии и современных вызовах.