Ушаков раскрыл детали встречи Путина и Уиткоффа

В пятницу вечером завершилась переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча продолжалась в течение трех часов. В переговорах также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По словам Ушакова, на встрече речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом. Помощник президента также рассказал, что встреча Путина и Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других вопросов, передает РИА Новости.

Путин поговорил со спецпосланником США на английском

Ранее сообщалось, что кортеж спецпосланника Трампа выехал из Кремля. Предыдущая встреча Уиткоффа с Путиным состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге.