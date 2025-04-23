МИД РФ выразил протест послу Японии

МИД России заявил послу Японии в Москве Акире Муто решительный протест в связи с намерением Токио использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи директора третьего департамента дипведомства Людмилы Воробьевой с японским дипломатом.

"В ходе обсуждения вопросов, касающихся состояния двусторонних отношений, японской стороне был заявлен решительный протест в связи с намерением использовать доходы от незаконно "замороженных" российских государственных активов для выделения кредитов в рамках пакета финансовой помощи Группы семи Украине", - сообщили в министерстве.

МИД РФ выразил решительный протест послу Австрии

Там указали, что этот шаг Токио "является фактически соучастием в преступлениях киевского режима и неизбежно повлечет жесткие ответные меры, в том числе асимметричные, в наиболее чувствительных для японской стороны областях".

"При этом ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений будет лежать целиком на правительстве Японии", - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее Министерство финансов Украины сообщило, что Киев получит от Токио около $3 млрд по программе экстренного кредитования ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) за счет доходов от замороженных активов РФ.