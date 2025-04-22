Путин примет участие в ПМЭФ-2025

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт с 18 по 21 июня, сообщили в российском МИД.

Ранее оргкомитет ПМЭФ обнародовал архитектуру деловой программы мероприятия, которое пройдёт под темой «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

В дискуссионную программу платформы «Урбан Хаб» в рамках Петербургского международного экономического форума также войдут вопросы жилищного строительства.