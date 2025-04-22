Путин сменил посла в Уругвае

Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Исакова послом в Восточной Республике Уругвай. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
"Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Восточной Республике Уругвай и наблюдателем Российской Федерации при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству", - говорится в тексте документа.
Другим указом Путин освободил от данных должностей Андрея Будаева.