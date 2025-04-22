Путин сменил посла в Уругвае

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Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Исакова послом в Восточной Республике Уругвай. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин сменил посла в Уругвае
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"Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Восточной Республике Уругвай и наблюдателем Российской Федерации при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству", - говорится в тексте документа.

Другим указом Путин освободил от данных должностей Андрея Будаева.

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