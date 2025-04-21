Путин прокомментировал удар по объекту в Сумах

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто совершал преступления в Курской области, должны получить заслуженное возмездие. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер сделал ряд заявлений по текущей повестке после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Президент заметил, что широкую известность получил удар ВС РФ по конгресс-центру Сумского университета, номинально гражданскому объекту.

«Там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области, и подразделений ВСУ, и националистов», — отметил Путин.

Глава России пояснил, что там были те люди, которых в России считают преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе и в Курской.

Путин констатировал, что преступники «и получили это возмездие».

Ранее российский лидер сообщил, что ВСУ используют гражданские объекты в военных целях.