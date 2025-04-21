Курский вице-губернатор Константин Поляков покинул пост
Врио заместителя губернатора Курской области Константин Поляков уволился по собственному желанию, рассказал на оперативном совещании глава региона Александр Хинштейн.
Кроме того, сообщил врио губернатора, его советником назначен Эдуард Сенников. По словам Александра Хинштейна, он имеет большой опыт работы в органах судебной системы и будет курировать правовое направление: "Мы по сути создаем юридические прецеденты, эта работа крайне важна".
Константин Поляков работал в правительстве региона с 2019 года. До прихода в Курскую область работал в Подмосковье, включая госжилинспекцию, а также областной комитет по долевому строительству и аварийному жилью. В Курской области сначала он возглавил департамент экологической безопасности и природопользования, затем - комитет природных ресурсов. В конце 2022 года был повышен до вице-губернатора, одновременно был министром природных ресурсов. Весной прошлого года перестал курировать экологию, в его полномочия вошли министерство спорта, комитет ЗАГС и архивное управление.
После назначения Александра Хинштейна в регион Констатин Поляков стал четвертым уволившимся вице-губернатором. Ранее в отставку ушли первый заместитель Алексей Дедов, куратор строительной сферы Роман Денисов и куратор здравоохранения Андрей Белостоцкий. Также посты покинули ряд министров.
Алексей Дедов и бывший курский губернатор Алексей Смирнов на прошлой неделе были арестованы по делу о хищениях при строительстве линий обороны на границе с Украиной. Оператором проекта была региональная корпорация развития, ее экс-руководители и подрядчики также находятся под стражей, с них уже взыскано 4,1 миллиарда рублей ущерба.