Курский вице-губернатор Константин Поляков покинул пост

Врио заместителя губернатора Курской области Константин Поляков уволился по собственному желанию, рассказал на оперативном совещании глава региона Александр Хинштейн.

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Кроме того, сообщил врио губернатора, его советником назначен Эдуард Сенников. По словам Александра Хинштейна, он имеет большой опыт работы в органах судебной системы и будет курировать правовое направление: "Мы по сути создаем юридические прецеденты, эта работа крайне важна".

Константин Поляков работал в правительстве региона с 2019 года. До прихода в Курскую область работал в Подмосковье, включая госжилинспекцию, а также областной комитет по долевому строительству и аварийному жилью. В Курской области сначала он возглавил департамент экологической безопасности и природопользования, затем - комитет природных ресурсов. В конце 2022 года был повышен до вице-губернатора, одновременно был министром природных ресурсов. Весной прошлого года перестал курировать экологию, в его полномочия вошли министерство спорта, комитет ЗАГС и архивное управление.

После назначения Александра Хинштейна в регион Констатин Поляков стал четвертым уволившимся вице-губернатором. Ранее в отставку ушли первый заместитель Алексей Дедов, куратор строительной сферы Роман Денисов и куратор здравоохранения Андрей Белостоцкий. Также посты покинули ряд министров.

Алексей Дедов и бывший курский губернатор Алексей Смирнов на прошлой неделе были арестованы по делу о хищениях при строительстве линий обороны на границе с Украиной. Оператором проекта была региональная корпорация развития, ее экс-руководители и подрядчики также находятся под стражей, с них уже взыскано 4,1 миллиарда рублей ущерба.