Российский лидер Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие», — говорится в публикации.

Президент приказал войскам на обозначенный период остановить все боевые действия. При этом ВС России должны быть готовы отражать нарушения со стороны ВСУ и реагировать на любые провокации противника.