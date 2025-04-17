Медведев пригрозил Европе

Украинская делегация прибыла в Париж для переговоров о том, «сколько гробов» готова принять Европа после ввода войск на Украину. Об этом заявил в социальной сети X зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам российского политика, именно в этом заключается смысл встречи в Париже с участием украинской делегации.

«Верхушка фашистской клики Украины прибыла в Париж для переговоров с Великобританией, Германией и Францией о том, сколько европейских гробов они будут готовы принять после ввода войск «коалиции желающих» на Украину», - отметил он.

Напомним, что Британия и Франция активно работают над идеей по отправке миротворцев на Украину. Они создали «коалицию желающих», в которую вошли страны, готовые внести свой вклад в миротворческую миссию. Россия не раз заявляла, что не согласится на размещение сил из стран НАТО на территории Украины