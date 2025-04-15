Владимир Зеленский зовет глав ЕС 9 мая в Киев, чтобы отмечать «день поражения фашистов». Так на планы главы киевского режима собрать лидеров Евросоюза в интервью RTVI отреагировал член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

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С точки зрения депутата нижней палаты российского парламента, Зеленский хочет показать миру свою фашистскую сущность.

«В принципе, в Великую Отечественную войну вся Европа воевала против Советского Союза, если уж так. Поэтому, ну, не приедут — и не приедут в Россию», — поделился своим мнением Соболев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что планы украинского лидера Владимира Зеленского собрать лидеров Европейского союза (ЕС) 9 мая в Киеве представляют собой не что иное, как «особый цинизм и кощунство». Как заметил Чепа, Киев тем самым намерен предпринять попытку оказать влияние на праздничные мероприятия, которые пройдут в Москве в День Победы, 9 мая. Он подчеркнул, что киевский режим хочет своими действиями повлиять на людей, которые чтят память освободителей мира от нацизма.