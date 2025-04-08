Небензя прокомментировал удар по Кривому Рогу

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил о ликвидации десятков военнослужащих в Кривом Роге. Об этом он рассказал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине, его слова приводит Telegram-канале постпредства России при Организации.

«Осуществленная операция нанесла неоспоримый урон командному составу как ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру»), так и ряда натовских армий, направивших своих инструкторов на Украину», — заявил Небензя.

Он также отметил, что западные офицеры и инструктора, направленные в помощь Украине, являются законной целью для армии России. При этом Небензя отметил, что из-за непрофессиональных действий противовоздушной обороны Украины пострадали люди, некоторые из которых не выжили.

Ранее Небензя заявил, что Россия готова к серьезному диалогу по Украине. Однако он отметил, что Москва не позволит использовать переговорный процесс для укрепления военного потенциала Киева.