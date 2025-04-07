Трамп объяснил, почему США не ввели пошлины в отношении России

США в настоящее время практически не торгуют с Россией, поэтому и не стали вводить в отношении нее дополнительные таможенные пошлины. Об этом на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

Напомним, что на прошлой неделе президент США подписал указ о введении «взаимных» пошлин размером от 10 до 50% более чем для 180 стран. В частности, для Вьетнама они составят 46%, Китая — 34%, Евросоюза — 20%. Против России пошлины не вводились.

«Причина, по которой мы не говорим о тарифах в отношении России, заключается в том, что мы практически не ведем с ней бизнес, поскольку они находятся в состоянии войны», — пояснил это Трамп.

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Также, говоря о пошлинах, он подчеркнул, что США не намерены приостанавливать действие тарифов.