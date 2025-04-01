Путин встретился в Кремле с Додиком

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле руководителя Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика, который накануне прибыл в Москву. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин встретил Додика в своем представительском кабинете в Сенатском дворце, президент РФ и руководитель Республики Сербской обменялись крепким рукопожатием.

"Рад вас видеть в Москве", - обратился российский лидер в начале беседы.

Лидер боснийских сербов прибыл в Москву, несмотря на инициированный против него офисом Интерпола в Сараеве международный розыск. Додик опубликовал видео у стен Кремля и написал, что каждый визит в столицу России начинает с воздаяния долга памяти защитившим Европу от нацизма советским солдатам у Могилы Неизвестного солдата. Он добавил, что планирует посетить Москву 9 мая - на празднование 80-летия Победы.

Боснийский суд 26 февраля приговорил Додика - президента одного из субъектов БиГ - к году тюрьмы и шести годам запрета на замещение госдолжностей за игнорирование решений верховного представителя Кристиана Шмидта. Республика Сербская не признает полномочий чиновника, поскольку тот в 2021 году был назначен в нарушение установленных Дейтонскими соглашениями процедур.

Шмидт инициировал законодательные акты, ущемляющие права боснийских сербов, и энтитет (субъект федерации) не стал с ними соглашаться. Додик предупреждал о готовности объявить о независимости энтитета в случае дальнейших попыток лоббирования Шмидтом законов, ущемляющих права боснийских сербов. Офис Интерпола в Сараеве 27 марта инициировал объявление Додика в международный розыск.

В МИД РФ предупредили, что вынесение сфабрикованного обвинительного приговора президенту Республики Сербской грозит пагубными последствиями как для БиГ, так и для Балкан в целом. Руководство Сербии заявило, что ордер Интерпола нарушает устав организации, апелляцию на такие действия подала также Венгрия.