Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил Киев продолжать вести боевые действия, но, видимо, забыл, что у России есть атомные подлодки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Как указал глава государства, британский политик убедил украинское руководство в необходимости воевать до последнего украинца, чтобы нанести стратегическое поражение РФ.

«Но он, наверное, подзабыл, что у России есть такие коллективы, как ваши, и такие средства, как ваша подводная лодка», — отметил Путин.

Ранее российский президент заявил, что Запад не понимает, что «у наших людей в душе и сердце, когда речь идет о безопасности Отечества». Он также сообщил, что бывшие лидеры западных государств обманули Россию и использовали Минские соглашения для вооружения Киева. По словам Путина, Украина и ее кураторы водили Россию за нос.

Борис Джонсон призвал Украину согласиться на «грабеж» США

12 марта Борис Джонсон заявил, что если Путин откажется от плана американского лидера Дональда Трампа по прекращению огня на Украине, то Кремлю придется столкнуться с последствиями.