Путин направил послание главе Сирии

Глава России Владимир Путин направил сирийскому лидеру Ахмеду аш-Шараа послание, посвященное стабилизации ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков сообщил, что в своем послании главе Сирии Путин поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране. Президент России подчеркнул, что это необходимо для обеспечения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии.

Россия подтвердила свою готовность к «практическому взаимодействию» с Сирией «по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня в целях укрепления традиционно дружественных российско-сирийских отношений».

В декабре 2024 года вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад покинул президентский пост и получил политическое убежище в России. В МИД РФ сообщали, что в результате переговоров Асада с оппозицией он решил покинуть страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

В начале марта появилась информация о столкновениях между силами, подчиняющимися новым властям Сирии, и сторонниками Асада. Сообщалось о сотнях погибших в провинциях Тарсус и Латакия. Наиболее ожесточенные перестрелки произошли в городе Джебла, где живут алавиты (представители религиозного направления, к которому принадлежит семья Асада).

В Кремле подчеркивали, что российские власти серьезно озабочены происходящим в Сирии насилием. РФ и США направили в Совет безопасности ООН запрос на проведение закрытых консультаций по ситуации в Сирии.