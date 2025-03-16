Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прибыла в Азербайджан с официальным визитом. Об этом сообщает государственное агентство АзерТадж.

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Самолет Матвиенко сел в международном аэропорту Гейдар Алиев. В авиагавани ее встретили заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Али Ахмедов, руководитель рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Полад Бюльбюльоглы и другие официальные лица.

Матвиенко возглавляет делегацию Совета Федерации, которая примет участие в заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Его проведут сопредседатели — первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин и первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Ахмедов.

Делегация состоит из главы международного комитета СФ Григория Карасина, главы оборонного комитета СФ Владимира Булавина, первого заместителя председателя научного комитета Ильяса Умаханова, первого замглавы социального комитета Жанны Чефрановой, первого замглавы экономического комитета Ивана Абрамова, депутатов Государственной думы и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.