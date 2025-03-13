РФ расширила санкции против граждан ЕС

Россия расширила список граждан Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ, в ответ на 16-й пакет антироссийских санкций ЕС. Об этом говорится в заявлении МИД.

В ведомстве напомнили, что 16-й по счету пакет антироссийских санкций ЕС был утвержден 24 февраля. В МИД считают, что это было сделано «намерено к годовщине начала СВО».

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в тексте.

Отмечается, что речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах, ответственных за оказание военной помощи Украине и ведущих деятельность, которая направлена на подрыв территориальной целостности России. Кроме того в «стоп-лист» попали отдельные представители структур Совета Европы, отметившиеся антироссийской активностью.

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