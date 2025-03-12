Лавров усомнился в выходе США из НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано усомнился в выходе США из НАТО.

«Не думаю, что американцы выйдут из НАТО. По крайней мере, Президент США Дональд Трамп никогда даже не намекал на то, что это может произойти», — указал он.

Вместе с этим Лавров признал, что Трамп сказал прямо, что если страны — члены НАТО хотят, чтобы США их защищали и дали гарантии безопасности, то они должны платить столько, сколько необходимо.

«Ещё предстоит обсудить, сколько необходимо, — 2,5 или 5%. Он также заявил, что те, кто соответствует критериям по доле ВВП, которая должна вноситься в бюджет НАТО, получат гарантии безопасности от США», — добавил он.

Ранее американский предприниматель Илон Маск поддержал идею о выходе США из ООН и НАТО.