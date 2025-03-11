Трамп анонсировал разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

«Я поговорю с Владимиром Путиным», – приводит слова президента США ТАСС.

Он подчеркнул, что разговор состоится на этой неделе. Как заявил глава американского государства, «для танго нужны двое».

«Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня), и это ознаменует собой 75% пути», – приводит слова президента США РИА «Новости».

Напомним, США заявили, что передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.