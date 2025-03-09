Кадыров сходил в аптеку

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым и заместителем Председателя Правительства региона Анваром Усмановым проверил работу аптеки на улице Лорсанова. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам Кадырова, новая сеть аптек — очень важный и нужный для региона проект. Он предусматривает открытие 15 современных аптечных точек с разделением сервисов для мужчин и женщин.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео того, как поздравляет свою маму Аймани с Международным женским днем.