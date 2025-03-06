Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона со словами Гитлера и Наполеона.

"В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели с Россией воевать, - Наполеона, Гитлера - господин Макрон не очень изящно поступает", - заметил глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

"Потому что те прямо говорили: "Надо завоевать Россию, надо Россию победить". А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозы Франции и Европе", - пояснил Лавров.