Путин встретится с Миннихановым

Президент РФ Владимир Путин проведет в Кремле рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

О графике главы государства рассказал на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин в Кремле, - сообщил он. - Сегодня череда встреч обычная, рутинная работа. Среди остальных на приме у президента будет глава Татарстана Рустам Минниханов". "Один из крупнейших, важнейших субъектов нашей страны с высокими показателями во всех областях, - охарактеризовал Песков Татарстан. - Всегда интересный разговор".

Кроме того, у Путина запланированы непубличные рабочие встречи и мероприятия, уточнил представитель Кремля.

Последняя встреча с Миннихановым тет-а-тет прошла у Путина год назад, в феврале 2024-го. Кроме того, президент звонил главе Татарстана по телефону в декабре, после атаки украинских беспилотников на Казань. Путин и Минниханов остаются в постоянном контакте и участвуют вместе во многих публичных мероприятиях.