В Совфеде высказались о распаде НАТО

Распад Североатлантического альянса пока маловероятен. Но в условиях дистанцирования США от ЕС и раскола по поводу украинского кризиса НАТО может вступить в фазу анемии. В альянсе не смогут принимать общие для всех решения. Так сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможность распада НАТО, о которой уже открыто говорят американские генералы.

Ранее экс-главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что альянс может прекратить свое существование из-за разного подхода США и ЕС к украинскому конфликту и его урегулированию.

Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что Дональд Трамп не сможет своим решением вывести США из НАТО, для этого необходимо одобрение сената или соответствующий акт конгресса.

Демократы будут категорически против такого шага, и их поддержит часть республиканцев, поскольку конец НАТО будет означать «крушение основ американской внешней политики». Сейчас «покинуть НАТО» призывают только некоторые трамписты в Вашингтоне. Они недовольны несоразмерно малым вкладом европейцев в общую копилку альянса

«Словом, пока такой сценарий маловероятен. Но что вполне вероятно, так это дистанцирование США от европейских союзников, которые теперь уже скорее союзники Зеленского, чем Трампа. В условиях раскола по поводу Украины и России, НАТО может вступить в фазу анемии, неспособности принимать общие для всех решения», — считает Пушков.

Он добавил, что конец НАТО будет зависеть от глубины и длительности раскола между США и Европой.