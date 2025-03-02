ЦИК Абхазии объявила итоги выборов президента

Бадра Гунба победил во втором туре выборов и стал избранным президентом Абхазии. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан, передает Sputnik Абхазия.

В воскресенье Дмитрий Маршан на брифинге огласил предварительные итоги выборов.

«Гунба Бадра набрал 54,73%, что составляет 54 954 человека. По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра», — сказал глава ЦИК.

Второй кандидат, Адгур Ардзинба набрал 41,5% голосов.

Явка составила 70%. Проголосовали 100 412 граждан Абхазии. Из них 2065 высказались против всех.

Маршан подчеркнул, что проголосовало абсолютное большинство абхазцев , итоги выборов должны быть приняты всеми сторонами.

В Абхазии накануне состоялся второй тур президентских выборов. За пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

Досрочные выборы были назначены после отставки президента Аслана Бжании осенью 2024 года на фоне острого внутриполитического кризиса. Обязанности главы Абхазии были возложены на вице-президента Бадру Гунбу.