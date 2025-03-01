В России раскрыли цель Европы на Украине

В России раскрыли цель Европы на Украине
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Европейские страны, что на словах поддерживают Владимира Зеленского, выступают за продолжение конфликта, на самом деле лишь желают «урвать куш», получить доступ к активам и природным ресурсам Украины, предположил член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Европе предлагают продолжать конфликт на Украине до 2026 года в надежде ослабить Россию, но Вашингтон считает это нереалистичным.

«ЕС хочет продлить конфликт на Украине не для ослабления России, а потому что их «вычеркнули» из переговорного процесса, а значит все, что можно забрать на Украине — достанется США», — пояснил депутат.

По его мнению, действия европейских властей являются своего рода демаршем в стиле «победа или смерть». Он добавил, что европейские лидеры стремятся любым путем «урвать куш», получить доступ к активам и природным ресурсам Украины.

Симпатии европейских стран, в авангарде которых идут Париж и Лондон, постановочны и лицемерны, на практике они преследуют куда более корыстные и прагматичные цели, отметил парламентарий.

Депутат заметил, что Европа заявляет о своей помощи, поддержке Киева, но все высказывания европейских лидеров нацелены лишь на то, чтобы получить свою долю ресурсов.

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