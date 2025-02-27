Дочь Кадырова объявила об уходе из власти

Дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат объявила об уходе из власти региона. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Кадыровой, она покидает пост зампреда кабмина Чечни. Он отметила, что работа заместителем председателя правительства была для нее важным опытом, однако эта должность больше подходит «для сильного мужчины».

Путин объявил благодарность дочери Кадырова

Айшат Кадырова рассказала, что решила полностью посвятить себя моде.