Матвиенко встретится с руководством Турции

Делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко посетит Турцию с официальным визитом 26-27 февраля. В ходе поездки спикер палаты регионов проведет встречи с руководством республики и турецкими парламентариями. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Совфеда.

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Во время визита состоятся переговоры с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Запланировано посещение сенаторами пленарного заседания турецкого парламента.

В составе российской делегации — вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, первый зампред Комитета по международным делам Владимир Джабаров, член Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Надежда Ильина.