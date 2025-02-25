Лавров прибыл с визитом в Тегеран

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Тегеран, где встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что самолет с министром на борту уже приземлился в тегеранском аэропорту.

Как сообщили в МИД РФ, Лавров и Аракчи в ходе встречи обсудят двустороннюю повестку дня отношений между Россией и Ираном, дальнейшее наращивание торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых ирано-российских проектов в областях энергетики и транспорта.

Также министры обменяются мнениями по международным вопросам, включая обстановку в Сирии, Закавказье, Афганистане, ситуацию на Ближнем Востоке, каспийскую проблематику и моменты вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

23 февраля Лавров посетил Турцию, где встретился с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с турецким коллегой Хаканом Фиданом.