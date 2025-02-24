Захарова: Зеленский возрождает Гитлера

Владимир Зеленский своими рассуждениями о том, что страны с проживающими в них русскоязычными гражданами находятся в состоянии риска конфликта с Россией, возрождает Адольфа Гитлера. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Зеленский заявил, что «страны, где живут русскоговорящие, находятся в состоянии риска конфликта с Россией».

«Неонацизм в действии. Вот, кого главарь киевского режима возрождает», — прокомментировала это Захарова, приведя стенограмму встречи Гитлера с занимавшим тогда пост вице-премьера правительства и главы МИД Румынии Михаем Антонеску.

В ней Гитлер назвал славянскую проблему «биологической», отметив, что «борьба со славянами должна вестись всеми европейцами». Также он заявлял, что «русская проблема гораздо серьезнее, чем многим кажется, поэтому нельзя выступать против РФ с юридическими или политическими формулами». При этом Гитлер призывал «найти решение по колонизации и биологическому устранению славян».